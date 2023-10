“Racconti incantati per bambine coraggiose” è un innovativo libro di favole dedicato ai bambini ma soprattutto alle bambine, firmato dall’autrice con lo pseudonimo Kira e cui pubblicazione è stata curata dalla fucina di idee Lulù che fa storie, un collettivo artistico fondato nel 2018 con lo scopo di rinnovare l’ambito letterario sperimentando nuovi percorsi artistici.

Disponibile da settembre 2023, il libro è pensato per il pubblico dei giovanissimi con lo scopo di illustrare in maniera giocosa agli adulti di domani il mondo di oggi nelle sue numerose sfaccettature, e di educarli all’uguaglianza contro ogni pregiudizio.

Racconti incantati per bambine coraggiose: favole per crescere insieme e abbracciare la diversità

“Racconti incantati per bambine coraggiose” è una raccolta di dieci favole incentrate su temi tanto attuali quanto complessi, quali l’omosessualità, il bullismo, l’ecologia, il razzismo e perfino la maternità surrogata, tematiche che raramente vengono trattate nelle fiabe per bambini. Questa scelta audace è frutto della consapevolezza dell’importanza di avvicinare i più piccoli al mondo fuori dalla finestra, un mondo in continua evoluzione e dalle mille sfaccettature.

Attraverso le sue fiabe, Kira vuole parlare in particolar modo alle bambine, offrendo loro dei nuovi modelli positivi che le aiutino a conoscere prima se stesse, poi il mondo, del quale non devono avere paura, ma verso il quale devono mostrarsi così come sono. Le storie, un immergersi nella natura a contatto con gli animali, invitano e incitano le bambine di oggi ad essere forti, coraggiose, ma anche gentili ed empatiche, e sembrano dire loro di essere sempre se stesse e affrontare le sfide a testa alta e, laddove necessario, rompere gli schemi.

In accordo con l’autrice, “in un mondo in cui spesso si sente parlare di odio e discriminazione, dove le donne hanno difficoltà a far sentire la propria voce, a realizzarsi, è importante che le bambine abbiano la possibilità di crescere con un messaggio positivo d’incoraggiamento e di empowerment”.

Il libro è quindi frutto del desiderio degli adulti di un futuro diverso all’insegna della giustizia e della libertà e, proprio come dice la fondatrice del collettivo Cristiana Formetta, con questa pubblicazione “vogliamo offrire alle bambine un libro che le ispiri a lottare per un mondo più giusto e inclusivo”.

Veicolo di comunicazione da sempre prediletto, l’importanza delle favole è evidente ancora oggi: il mondo si evolve costantemente e velocemente, e troppo spesso ci si sente disarmati dinanzi alla realtà, spesso crudele. È pertanto fondamentale che fin da piccolissimi venga svelato il mondo reale in modo immediato e giocoso, come solo le favole sanno fare, al fine di educare alla diversità e renderli consapevoli della complessità del mondo fuori, per rispondere al meglio alle difficoltà e comprendere a pieno i valori dell’amore, della gentilezza e dell’inclusività.

Nunzia Tortorella