Vacanza a 4 zampe: viaggiare con animali

Viaggiare con gli animali, sia in Italia che all’estero, è possibile, basta che vengano rispettate le regole stabilite dalle autorità competenti informandosi su ogni punto prima della partenza. Ad esempio, in caso di viaggio all’estero con il nostro amico a quattro zampe, è importante ricordare di avere sempre con sé il passaporto veterinario, la cui validità è illimitata, per evitare problemi durante i controlli alle frontiere.



Diventa perciò fondamentale verificare le normative del Paese di destinazione per garantire un viaggio sicuro e senza inconvenienti.

Organizzarsi per tempo e prepararsi adeguatamente è la chiave per assicurare che il nostro animale da compagnia possa accompagnarci ovunque andiamo, senza rischiare di doverlo lasciare a casa all’ultimo momento. Contattare quindi il Servizio Veterinario locale o l’Ambasciata del Paese di destinazione ci permetterà di ottenere tutte le informazioni necessarie per viaggiare in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.



Quando si viaggia in aereo o in nave con il proprio animale, è importante informarsi preventivamente sulla procedura per l’imbarco e sulle eventuali restrizioni della compagnia di trasporto. In questo modo, potremo garantire il benessere del nostro amico peloso durante tutto il viaggio e assicurarci che possa godere dell’avventura insieme a noi. Abituare infatti il proprio amico a quattro zampe sin da piccolo a viaggiare è fondamentale per permettergli di vivere le vacanze in modo sereno e piacevole. Con la giusta preparazione e attenzione, potrete godervi insieme al vostro amico a quattro zampe momenti indimenticabili e pieni di felicità.



Ad ogni modo, diventa fondamentale assicurarsi che l’animale sia al sicuro durante tutto il viaggio, utilizzando un trasportino o un apposito sistema di sicurezza per il veicolo. Fare delle pause frequenti e permettere al cane di muoversi e fare dei brevi giri è importante per evitare che si stressi o si annoi durante il viaggio. Inoltre, è bene tenere sotto controllo la temperatura dell’auto e assicurarsi che l’animale non abbia problemi di soffocamento o di ansia durante il tragitto.

È importante poi garantire il benessere e il comfort del nostro amico peloso durante il viaggio, per assicurargli una esperienza piacevole e serena, dunque, durante il viaggio è fondamentale ricordarsi di portare con noi tutto il necessario: non dimentichiamo le ciotole per acqua e cibo, eventuali medicinali che assume quotidianamente o di cui potrebbe aver bisogno, qualche giochino preferito per tenerlo occupato, una cuccetta comoda per il riposo e una copertina per un riparo in caso di necessità.



Per cui, prima di partire, assicurati di informarti sulle regole e le normative locali per garantire una vacanza serena e senza inconvenienti per te e il tuo animale domestico. Ricorda che anche loro hanno bisogno di svago e relax, quindi scegliere la destinazione giusta farà la differenza per una vacanza indimenticabile per tutti.



Bisogna essere certi di recarsi in una struttura pet-friendly e aree dedicate ai nostri amici a quattro zampe, in modo che possano muoversi liberamente e in totale sicurezza. Nel nostro Paese oggigiorno sono sempre di più le spiagge e le strutture turistiche attrezzate per accogliere gli animali e permettere loro di giocare e fare il bagno senza problemi. Se invece preferisci trascorrere del tempo immerso nella natura, assicurati di scegliere sentieri e parchi che permettano al tuo pet di esplorare senza rischi.



Sara Spiniello