I videogiochi rappresentano ormai uno dei passatempi preferiti a livello globale, con una trasformazione nel corso degli anni che li ha portati ad essere da semplici giochi molto basici a vere e proprie opere d’arte, nel quale il giocatore può immergersi in una realtà parallela studiata in ogni minimo dettaglio.

Grazie al progresso tecnologico e alla costante e inesauribile creatività degli autori, i videogame di oggi possono essere in tutto e per tutto assimilati ai film o alle serie tv, consentendo all’autore di poter trascorrere ore e ore davanti al computer o alla console senza mai annoiarsi.

Oltre ai cult come Pac Man o Tetris, tanto per citare i più famosi, a ottenere un successo ineguagliabile troviamo titoli e saghe che continuano a generare vendite e a innovarsi con sequel o prequel di altissima qualità, come testimoniato dalle innumerevoli recensioni videogame disponibili su internet nelle piattaforme specializzate, o offline nelle riviste di settore.

Di seguito una breve lista di alcuni dei videogame che hanno ottenuto un successo planetario nella storia dell’industria videoludica.

Super Mario Bros

Non possiamo non partire da Super Mario Bros, l’idraulico più famoso al mondo, creato dal genio di Shigeru Miyamoto, diventando un’iconica serie di giochi platform. Il suo primo titolo è stato pubblicato nel 1985 per Nintendo Entertainment System (NES) e ha introdotto il personaggio di Mario. La saga è poi andata avanti con numerosi sequel e spin-off, diventando uno dei franchise più di successo nella storia dei videogiochi. L’ultimo in ordine cronologico che si è distinto per un numero di vendite incredibile è stato Super Mario Odyssey che, pur essendo uscito nel 2017 per Switch, continua ad occupare le classifiche.

The Legend of Zelda

Sviluppato sempre da Nintendo, la saga di Zelda con protagonista Link è un gioco di avventura e azione, creato da Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka, è uscito per la prima volta nel 1986 sulla console NES. È ampiamente considerata una delle migliori serie di tutti i tempi per la sua trama coinvolgente, i puzzle stimolanti e il gameplay innovativo. La serie The Legend of Zelda ha continuato a produrre numerosi giochi di successo nel corso degli anni, di cui gli ultimi due, Breath of the Wild e il recentissimo Tears of the Kingdom possono essere considerati tra i più bei videogiochi di sempre.

Minecraft

Creato da Markus Persson nel 2011, Minecraft è un gioco sandbox che permette ai giocatori di esplorare e costruire mondi virtuali con blocchi. È diventato incredibilmente popolare grazie alla sua libertà creativa e alla possibilità di giocare sia in modalità singolo che multiplayer. Nel 2014 Microsoft ha acquisito la casa produttrice Mojang per la cifra monstre di 2,5 miliardi di dollari.

Grand Theft Auto

Realizzato da Rockstar Games, GTA è un videogioco open world d’azione. Ambientato in città fittizie, come Vice City o San Andreas, il gioco offre una vasta mappa, una trama coinvolgente e molteplici attività da svolgere. È stato un enorme successo commerciale e ha stabilito diversi record di vendite, anche se non è stato esente da critiche visti i contenuti espliciti e la violenza.

Pokémon

Ideati da Game Freak e pubblicati da Nintendo, i giochi Pokémon sono stati lanciati nel 1996 per Game Boy, sulla scia del successo del cartone animato e del manga. I giocatori assumono il ruolo di addestratori di creature chiamate Pokémon e devono catturarle, allenarle e sfidarle contro altri allenatori. La serie Pokémon è diventata un fenomeno globale, con numerosi giochi, anime, film e merchandising associati. Qualche anno fa, una famosa app dedicata a Pikachu e agli altri mostricciatoli, chiamata Pokemon GO, ha ottenuto un successo di pubblico quasi ineguaglibile.

Fortnite

Prodotto da Epic Games, Fortnite è un popolare gioco di battaglia reale che ha guadagnato un’enorme base di giocatori in tutto il mondo. La sua modalità “Battle Royale” mette in competizione fino a 100 giocatori, che devono lottare per sopravvivere fino a rimanere per ultimi in piedi. Fortnite ha ottenuto un incredibile successo grazie alla sua grafica accattivante, al gameplay coinvolgente e alla sua natura multigiocatore, ma anche alla presenza di player famosi provenienti per esempio dal mondo dello sport, potendo giocare contro i propri idoli del calcio, tanto per fare un esempio.