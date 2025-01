Intervista al Dottor Mastrelli, il veterinario più seguito di TikTok

Su TikTok sta spopolando un veterinario che sta conquistando il cuore di migliaia di utenti: il Dottore Manuel Mastrelli, Master di 2° Livello in Diagnostica per Immagini e Direttore Sanitario di Jesivet srl. Con il suo profilo “Il veterinario di TikTok” il Dottore Mastrelli si dedica quotidianamente a condividere la sua passione per gli animali, fornendo consigli e suggerimenti utili a tutti gli amanti dei pet e raccontando degli aneddoti affascinanti sulla vita degli animali, creando un legame speciale con i suoi follower. Abbiamo avuto il piacere di intervistarlo per e scoprire la sua storia, che affonda le radici in un sogno d’infanzia: diventare veterinario. Fin da piccolo, Manuel ha infatti nutrito un amore profondo per gli animali e ha lavorato con determinazione per realizzare il suo obiettivo. Oggi, grazie alla sua expertise e alla sua capacità di comunicare, il Dottor Manuel Mastrelli riesce a coinvolgere e informare un pubblico sempre più vasto.



Dottor Manuel Mastrelli, cosa ti ha spinto a diventare veterinario e come hai deciso di condividere la tua esperienza su TikTok?



«La mia passione per la medicina veterinaria, o meglio per gli animali, è nata fin da quando ero bambino. Ricordo che, già all’età di 7-8 anni, nutrivo un amore profondo per tutte le creature, e a casa avevamo un piccolo gattino che mi ha accompagnato fino all’adolescenza. Con il tempo, altri amici a quattro zampe si sono aggiunti alla famiglia, rendendo ancora più speciale il legame con il mondo animale. Sin da allora ripetevo: “Da grande farò il veterinario”. È un sogno che molti condividono, ma che non tutti riescono a trasformare in realtà. Io, invece, ci ho creduto fin dal principio e ho lavorato con determinazione per raggiungerlo. Dopo la laurea, ho sentito l’esigenza di condividere le mie conoscenze con un pubblico più ampio. Ho creato un sito web che raccoglie migliaia di articoli veterinari, con l’obiettivo di offrire informazioni corrette e affidabili ai proprietari di animali, in un mondo sempre più invaso dalle fake news. Lo stesso approccio mi ha spinto a utilizzare TikTok: ho visto in questo social un’opportunità unica per raggiungere migliaia di persone e diffondere informazioni accurate sulla salute e il benessere animale. Oggi, rendere queste piattaforme un punto di riferimento per chi cerca consigli sicuri e competenti sugli animali è diventata la mia missione».



Perché pensi sia importante sensibilizzare le persone sulla salute e il benessere degli animali sui social?



«Per molti anni siamo stati abituati al “fai da te”: bastava un semplice mal di gola per recarsi in farmacia e acquistare antibiotici senza una reale necessità, oppure somministravamo farmaci ai nostri animali senza alcuna conoscenza medica. Abbiamo vissuto in un contesto in cui antibiotico e cortisone sembravano essere le uniche soluzioni per far stare meglio i nostri amici a quattro zampe. Oggi il mondo è cambiato, e diventare un “proprietario consapevole” può fare la differenza, garantendo al proprio animale una vita lunga e sana. Far comprendere l’importanza di rivolgersi a un professionista veterinario quando c’è un problema di salute è uno dei punti cardine di tutte le mie dirette su TikTok. Una terapia sbagliata non è solo uno spreco di denaro, ma può anche causare gravi danni alla salute dei nostri animali. Affidarsi al parere di un esperto è il primo passo verso il benessere dei nostri compagni di vita».



Dottor Manuel Mastrelli, in che modo utilizzi TikTok per educare i proprietari di animali sui temi legati alla salute e al benessere degli animali e come riesci a spiegare concetti complessi in modo semplice e coinvolgente per i tuoi followers?



«Molti dei video che pubblico su TikTok sono dedicati alla salute degli animali. Affronto una vasta gamma di argomenti, dall’alimentazione fino alla discussione di specifiche patologie insieme ai miei follower. Quasi ogni sera, offro la possibilità di partecipare alle mie dirette, che durano circa due ore, durante le quali rispondo a qualsiasi tipo di domanda. Il mio obiettivo è sempre quello di trasmettere l’importanza di una corretta visita veterinaria. La community sta crescendo moltissimo nell’ultimo periodo: in una singola diretta mi è capitato di rispondere a più di 3.000 domande, con oltre 10.000 persone collegate in appena due ore. I proprietari stanno iniziando a comprendere davvero l’importanza della mia missione e mi sostengono ogni giorno con affetto e dedizione. Alcuni di loro non si perdono nemmeno una live, seguendomi per l’intera durata, ascoltando ciò che ho da dire e interagendo con me. Sono loro il motivo per cui continuo con entusiasmo: non mi hanno mai fatto mollare, nemmeno quando avevo poche visualizzazioni o follower. Sono il mio più grande orgoglio, e a loro va la mia gratitudine più profonda. Spiegare concetti complessi in modo semplice e coinvolgente è forse la sfida più grande. La medicina veterinaria non è facile da condensare in video di appena 1-2 minuti, ma il mio approccio professionale e al tempo stesso empatico mi ha permesso di conquistare il cuore di centinaia di persone. È questo equilibrio che rende unica la mia comunicazione e che mi spinge a dare sempre il massimo per chi mi segue».



Quali sono alcuni dei miti più comuni che hai riscontrato riguardo alla salute degli animali e come li affronti nei tuoi video?



«La medicina è una scienza straordinaria, perché, pur basandosi su linee guida scientifiche, lascia spazio a opinioni diverse, influenzate dall’esperienza maturata nel tempo. Le conoscenze sulla salute dei nostri animali sono in continua evoluzione: ciò che un tempo era considerato certo può trasformarsi in un mito o una leggenda. È per questo che rimanere aggiornati è fondamentale per svolgere al meglio il nostro lavoro. La formazione non finisce con la laurea, ma continua ogni giorno attraverso studio e aggiornamento costante. Spesso mi vengono poste domande su temi come le vaccinazioni, la sterilizzazione, la gravidanza o l’alimentazione dei nostri animali. Prima di rispondere, mi impegno sempre ad approfondire e aggiornarmi, per garantire informazioni corrette e affidabili. Nei miei video cerco poi di comunicare questi concetti in modo semplice e diretto, rendendoli comprensibili e accessibili a tutti».



Dottor Manuel Mastrelli, che consiglio daresti ai giovani che desiderano intraprendere la carriera di veterinario?



«Questa è, senza dubbio, una delle domande che preferisco. Ho davvero a cuore tutti i giovani che desiderano intraprendere questa meravigliosa carriera. Il miglior consiglio che posso darvi è di non arrendervi mai: se questo è il lavoro che sognate, date il massimo, impegnatevi al 100% e fate tutto il possibile per realizzare il vostro sogno, perché, credetemi, questo rimane “il lavoro più bello del mondo”. Se dovessi iniziare domani l’università, oltre a seguire i corsi e sostenere gli esami, mi dedicherei fin dal primo anno a frequentare una clinica veterinaria nella mia zona. L’esperienza pratica che accumulerete vi permetterà di diventare veterinari competenti e “pronti” già al momento della laurea. E ricordate, se avete dubbi o perplessità riguardo la vostra carriera o il vostro futuro, non esitate a contattarmi. Sarò felice di parlarne insieme e offrirvi il mio supporto».



Dottor Manuel Mastrelli, qual è stato il video/argomento che ha ricevuto più attenzione e cosa pensi abbia colpito così tanto il pubblico?



«Vorrei parlarvi di due dei miei ultimi video su TikTok che hanno avuto un grande successo, perché trattano temi di grande rilevanza sociale. Il primo riguarda i botti di Capodanno, un periodo particolarmente critico per molte persone e per i loro animali. Purtroppo, ogni anno centinaia di animali perdono la vita a causa dell’ansia, dello stress e della paura provocati dai fuochi d’artificio. Sensibilizzare su questa problematica è fondamentale: aiutare le persone a capire come comportarsi in queste situazioni può fare la differenza e ridurre l’impatto traumatico sui nostri amici a quattro zampe. Il secondo video, invece, affronta una domanda particolare: “È possibile tenere una scimmia in Italia come animale domestico?”. Purtroppo, si è diffusa l’errata convinzione che sia semplice detenere una scimmia e che l’animale possa vivere serenamente in una stanza. Nulla potrebbe essere più sbagliato. Ogni animale dovrebbe vivere nell’ambiente per cui è nato, e il benessere animale deve essere una priorità per tutte le specie. Inoltre, detenere una scimmia in Italia è illegale, salvo rarissime autorizzazioni, ed è essenziale diffondere informazioni corrette per evitare fraintendimenti. Questo video ha attirato l’attenzione anche di un personaggio noto come Enzo Salvi, dimostrando come contenuti educativi e ben strutturati possano raggiungere un pubblico ampio e variegato. Credo fermamente che diffondere conoscenza sia la chiave per sensibilizzare le persone su tematiche importanti legate al benessere animale».



Dottor Manuel Mastrelli, puoi raccontarci un caso veterinario particolarmente interessante o commovente che hai trattato?



«Vorrei condividere con voi un caso che mi è rimasto particolarmente nel cuore. Nella nostra clinica affrontiamo ogni giorno patologie oncologiche e neurologiche, spesso molto complesse. Un giorno arrivò da noi un bassotto di appena 4 anni, completamente paralizzato e privo di dolore profondo. Come da prassi, eseguii un’attenta visita neurologica e una risonanza magnetica. La diagnosi fu ernia del disco con una marcata compressione midollare. L’unica possibilità per salvare il cagnolino era un intervento di decompressione chirurgica. Nonostante il cane si fosse ripreso dall’operazione, non riuscì a riacquistare l’uso delle zampe posteriori, perdendo per sempre la capacità di camminare autonomamente. Tuttavia, la sua vitalità e la sua voglia di vivere erano straordinarie. Fu allora che la proprietaria, col cuore spezzato, decise di procedere con l’eutanasia. Rimasi impietrito: non potevo accettare di togliere la vita a un animale che mostrava così tanta forza e desiderio di vivere. Proposi di cercare per lui una nuova famiglia disposta ad accoglierlo, e con grande sollievo lei accettò. Oggi quel bassotto vive con una famiglia che lo ama profondamente, e continua a godersi la vita con gioia. E vi dirò di più: piano piano ha iniziato persino a muovere qualche passo. Mi piace pensare che, in qualche modo, sia riuscito a dargli una seconda possibilità e che lui mi abbia insegnato una grande lezione sulla resilienza e sull’amore per la vita».



Quali sono i consigli più importanti che daresti ai proprietari di animali domestici per garantire la salute e il benessere dei loro animali e quali sono i segnali di allerta che i proprietari dovrebbero tenere d’occhio quando si tratta della salute dei loro animali?



«La cosa più importante è informarsi: leggete, approfondite, documentatevi il più possibile. Purtroppo, troppo spesso si sceglie di adottare una razza particolare senza conoscerne le caratteristiche, i possibili problemi comportamentali o le patologie più frequenti. Mi capita spesso di sentire proprietari sorpresi quando dico loro: “Ragazzi, ma non sapevate che questa razza è predisposta a queste patologie?”. Creare un rapporto autentico con il nostro animale è fondamentale per comprendere i suoi bisogni e intercettare eventuali segnali di disagio. Purtroppo, i nostri amici a quattro zampe non possono parlare, ma comunicano attraverso i loro comportamenti. Mangiare meno, urinare più spesso, dormire troppo, manifestare dolore o difficoltà respiratorie sono solo alcuni dei sintomi che dovrebbero farci preoccupare e portarci a consultare immediatamente il nostro medico veterinario. Ricordiamoci che la prevenzione e la consapevolezza sono i migliori strumenti per garantire ai nostri animali una vita lunga e felice».



di Sara Spiniello