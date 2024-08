L’abbandono degli animali è un gesto crudele e disumano, ma purtroppo è una realtà ancora troppo diffusa, specialmente in estate. Se ci si trova di fronte a un animale abbandonato o ferito per strada, è fondamentale agire nel modo più compassionevole possibile e, soprattutto, nelle tempistiche più veloci.

Animale abbandonato o ferito: cosa fare?

Per prima cosa bisogna assicurarsi che l’animale non sia ferito o in pericolo imminente. Se necessario, contattare un veterinario o un rifugio per animali in zona per ottenere assistenza medica. Grazie alla rete internet, è possibile ovunque trovare rapidamente un professionista o un ambulatorio vicino per fornire aiuto all’animale bisognoso. Gli interventi immediati possono fare la differenza tra la vita e la morte dell’animale, quindi non esitare a contattare un esperto il prima possibile.

Informare le autorità locali, come il canile comunale o le forze dell’ordine allertando il 112, dell’animale abbandonato permette loro di intervenire e prendere le dovute misure di soccorso e anche, eventualmente, di bloccare e sanzionare chi ha abbandonato, in quanto nel nostro Paese abbandonare un animale rappresenta un reato. Pertanto, è fondamentale segnalare alle autorità competenti ogni situazione di abbandono o maltrattamento nei confronti degli animali, garantendo loro il diritto di vivere una vita dignitosa e rispettosa del loro benessere.

Se possibile, offrire dell’ acqua pulita e fresca, cibo idoneo all’alimentazione dell’animale e riparo temporaneo in attesa che le autorità si facciano carico della situazione. Evitare di avvicinarsi troppo all’animale se questo sembra aggressivo o spaventato.

Controllare l’eventuale presenza di un microchip

Se decidi di prenderti cura dell’animale abbandonato, assicurati di avere le risorse necessarie per farlo. Potresti offrire temporaneamente riparo, cibo e cure veterinarie fino a quando non troverai una soluzione a lungo termine per l’animale. Quando ci si trova di fronte a un animale abbandonato, è di fondamentale importanza controllare se sia presente un microchip. Potrebbe trattarsi di un cane di cui qualcuno è disperatamente alla ricerca, e il microchip è l’unico mezzo per poter riportare l’animale al suo legittimo proprietario. Ricordiamoci sempre di fare questa verifica prima di prendere qualsiasi altra decisione, per garantire il benessere e la sicurezza dell’animale abbandonato o ferito.

Se dovessi, invece, trovare un animale selvatico, ferito o morto, è importante contattare immediatamente il CRAS di zona, i Carabinieri Forestali o i Servizi Veterinari. Queste autorità sono in grado di fornire assistenza e indicazioni su come procedere. Non tentare mai di gestire da solo la situazione, poiché potresti mettere a rischio la tua sicurezza e la salute dell’animale. Ricordiamo che è reato portare a casa con sé un animale selvatico e ciò vale per tutte le specie selvatiche, grandi e piccole, da tartarughe a cinghiali.

Se trovi, infine, un animale marino spiaggiato, come una tartaruga o un delfino, è importante agire prontamente. Se l’animale è ancora vivo, contatta immediatamente la Capitaneria di Porto per segnalare la situazione e chiedere assistenza.

Se, purtroppo, l’animale è già deceduto, potresti dover contattare i Servizi Veterinari regionali per gestire il recupero e lo smaltimento della carcassa. È fondamentale seguire le procedure corrette per garantire il rispetto dell’ambiente marino e la salvaguardia della fauna selvatica.

Comunque la situazione si presenti, è importante agire con tempestività e responsabilità per garantire il benessere degli animali tutti, garantendo loro il diritto di vivere una vita dignitosa e rispettosa del loro benessere.

Sara Spiniello